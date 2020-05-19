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Средневековый артефакт найден в Бобруйске на берегу Березины

19.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Точное место обнаружения ученые не называют, чтобы исключить лихорадку черных копателей. Найден меч раритетный,  это большая удача. Его нашел в земле местный житель и передал работникам краеведческого музея. По мнению историков, оружие относится к середине XIII века и могло принадлежать статусной особе того времени. Пока его погрузили в дистиллированную воду, чтобы избавиться от лишних солей и налета. Далее же меч ждет глубокое изучение. 

Николай Силков, историк: "Сам по себе меч - это статусная находка, плюс он имеет следы покрытий узорами из драгоценных металлов. Это не просто вещь ополчения. И говорит о том, что в окрестностях Бобруйска бытовала элита феодального общества. Как он здесь появился - остаются только домыслы. Сейчас идет разведка места, где он был найден. Скоро мы приступим к полноценном археологическим раскопкам".

Вернулся с реставрации золоченый боевой шлем, который назвали сенсацией и сравнили по значимости для истории с "Шапкой Маномаха". По мнению экспертов, он мог принадлежать Изяславу Полоцкому - сыну киевского князя Владимира полоцкой княжны Рогнеды. В мире найдено около двух десятков подобных шлемов. Но белорусский сохранился почти идеально. На реставрацию понадобился год. В Бобруйском краеведческом музее уже готовят под артефакт особое место в экспозиции. Широкой публике шлем презентуют летом.

 
 
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Точное место обнаружения ученые не называют, чтобы исключить лихорадку черных копателей. Найден меч раритетный,  это большая удача. Его нашел в земле местный...
 
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