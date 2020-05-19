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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средневековый артефакт найден в Бобруйске на берегу Березины Точное место обнаружения ученые не называют, чтобы исключить лихорадку черных копателей. Найден меч раритетный, это большая удача. Его нашел в земле местный...

Точное место обнаружения ученые не называют, чтобы исключить лихорадку черных копателей. Найден меч раритетный, это большая удача. Его нашел в земле местный житель и передал работникам краеведческого музея. По мнению историков, оружие относится к середине XIII века и могло принадлежать статусной особе того времени. Пока его погрузили в дистиллированную воду, чтобы избавиться от лишних солей и налета. Далее же меч ждет глубокое изучение.Вернулся с реставрации золоченый боевой шлем, который назвали сенсацией и сравнили по значимости для истории с "Шапкой Маномаха". По мнению экспертов, он мог принадлежать Изяславу Полоцкому - сыну киевского князя Владимира полоцкой княжны Рогнеды. В мире найдено около двух десятков подобных шлемов. Но белорусский сохранился почти идеально. На реставрацию понадобился год. В Бобруйском краеведческом музее уже готовят под артефакт особое место в экспозиции. Широкой публике шлем презентуют летом.