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В Беларуси продлен срок действия справок

19.05.2020 20:03 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Срок действия справок в Беларуси продлят на три месяца. Указ сегодня подписал Президент. Такая мера позволит снизить административную нагрузку на время непростой эпидемиологической ситуации. Точный перечень таких документов в ближайшее время определит правительство. Предполагается, что в него будут включены, в частности, процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения. Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции и услуг собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям. Указ затронет справки и другие документы, срок действия которых истекает с 30 апреля по 31 июля. Они автоматически будут действительны еще три месяца. Кроме сокращения визитов в госорганы, заказчики смогут избежать и финансовых расходов, связанных с оформлением. 
 
 
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Срок действия справок в Беларуси продлят на три месяца. Указ сегодня подписал Президент. Такая мера позволит снизить административную нагрузку на время непростой...
 
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