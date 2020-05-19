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На базе 5-й больницы Минска открыли новый корпус
19.05.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый корпус неврологии и нейрохирургии 5-й городской больницы Минска сегодня принимает первых пациентов. Пока он будет работать как пульмонологическое отделение. Одновременно здесь смогут разместить около 300 человек. Палаты оснащены необходимым оборудованием, точками кислородной поддержки, мониторной техникой, пациентам предоставят телефоны с короткими номерами, что позволит держать связь с врачами в круглосуточном режиме. В новом корпусе созданы все условия для лечения пациентов как легкой степени тяжести, так и для оказания интенсивной терапии. Реанимация рассчитана на 12 мест. Соблюдены и необходимые меры безопасности для работы медперсонала. Разграничены чистые и грязные зоны, созданы шлюзы и санитарные пропускники.
Михаил Назарчук, главврач 5-й городской клинической больницы г. Минска: "Мы рассредоточим наших пациентов по два, по три, по четыре в палате. Здесь на каждом этаже по 2 сестринских поста. Т.е. людям будет гораздо легче контролировать пациентов, легче разносить медицинские препараты".
Современный корпус появился по поручению Главы государства. Александр Лукашенко 5-ю городскую клиническую больницу посещал в 2015 году. Тогда Президент ознакомился с работой нового родильного отделения.
В целом развитие медицинской инфраструктуры - один из важнейших приоритетов государственной политики.
По поручению Президента все новые корпуса и больницы должны быть многофункциональными: оборудованы самой современной техникой различного профиля, а к работе привлечены только профессионалы. Только такой комплексный подход позволит оказывать самую качественную медицинскую помощь.
Новый объект на территории 5-й больницы строителям удалось закончить в рекордные сроки. Здание ввели в эксплуатацию с опережением на полгода.
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Новый корпус неврологии и нейрохирургии 5-й городской больницы Минска сегодня принимает первых пациентов. Пока он будет работать как пульмонологическое...
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