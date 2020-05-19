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Платежный сервис "Оплати" расширяет географию
19.05.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлатежный сервис "Оплати" расширяет географию. Теперь заплатить за проезд при помощи мобильного приложения можно еще и в Орше. Сегодня сервис от резидента ПВТ, компании LWO и Белинвестбанка работает уже в 6 автобусах на трех маршрутах: за номерами 1, 2 и 5. Вскоре к системе планируют подключить весь городской автотранспорт Орши.
Это уже 12-й город в стране (включая все областные центры), где доступна такая услуга. На очереди Новополоцк, где пассажиры также смогут рассчитаться за проезд по QR-коду. Внедрить систему уже готовы автопарки Молодечно, Слуцка, Жодино и Солигорска.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики: "Безналичная оплата дешевле и более выгодна для страны в общей своей массе. Например, если бы в Минске стартовал наш проект, то даже 10 % товарооборота через нашу систему принесло бы в год стране около 450 тысяч рублей экономии. Это существенные суммы и это просто кардинальное изменение процессов. Это, конечно же, более удобно для граждан, это более выгодно, это более легко".
Покупка электронных билетов - одна из возможностей мобильного сервиса "Оплати". Также без процентов и комиссий можно проводить оплату через ЕРИП и рассчитываться по QR в кафе и магазинах.
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Платежный сервис "Оплати" расширяет географию. Теперь заплатить за проезд при помощи мобильного приложения можно еще и в Орше. Сегодня сервис от резидента ПВТ,...
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