Осторожней, мотоциклист!

Источник материала: Радзiма

С 20 по 24 мая в Глусском районе будет проходить целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта.

Практика показывает, что для мотолюбителей любое столкновение чревато серьезными последствиями, рассказывает начальник отделения ГАИ Глусского РОВД Николай Прыжок: «Иногда к плачевному исходу приводит потеря бдительности буквально на секунду, в итоге байкер не справляется с управлением и происходит ДТП. Нередки аварии, когда за руль мототранспорта садятся «бесправники», которые не хотят получать водительское удостоверение соответствующей категории и вдобавок пренебрегают использованием мотошлема. Для управления мотоциклом, скутером или мопедом обязательным условием является наличие водительского удостоверения соответствующей категории. Также мотовладельцам необходимо двигаться с включенным ближним светом фар для привлечения внимания других участников движения, правильно экипироваться, соблюдать скоростной режим и никогда не выполнять опасных трюков на дороге».