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Курсы валют на 20 мая. Белорусский рубль укрепился к доллару
20.05.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль на торгах укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю.
На утро 20 мая по нацбанку:
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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару, но уступил евро и российскому рублю. На утро 20 мая по нацбанку: доллар США 2,4159, евро 2,6418. 100 российских...
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