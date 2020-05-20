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Новобранцы в рядах ВС Беларуси готовятся к присяге

20.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В белорусской армии продолжается весенняя призывная кампания. Тысячи парней уже отправились к месту прохождения службы. С особым энтузиазмом новобранцы идут служить в Силы специальных операций. Десятки военных специальностей предлагают в десантных и разведывательных подразделениях. На первом этапе призывники изучают азы военной науки, адаптируются к распорядку дня и армейской дисциплине. После того, как бойцы постигнут азы военного дела, их ждет присяга. В этом году клятву на верность Родине новобранцы дадут 13 июня.
 
 
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В белорусской армии продолжается весенняя призывная кампания. Тысячи парней уже отправились к месту прохождения службы. С особым энтузиазмом новобранцы идут...
 
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