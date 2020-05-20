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Департамент финансовых расследований вскрыл серую схему экспорта древесины

20.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько белорусов покупали у подконтрольных фирм обрезную доску и перепродавали за границу. Вырученные от продажи деньги оседали на счетах в Литве. Это больше полутора миллионов евро. Соответственно валюта в страну не возвращалась, налоги предприниматели не платили. У задержанных арестовали имущество на 300 тысяч. Предприниматели продавали древесину для стран Евросоюза по заниженной стоимости, если сравнить с ценами белоруской товарной биржи. Это в свою очередь привело к тому, что наша страна недополучала еще и экспортную выручку. Возбужден ряд уголовных дел. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Несколько белорусов покупали у подконтрольных фирм обрезную доску и перепродавали за границу. Вырученные от продажи деньги оседали на счетах в Литве. Это больше...
 
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