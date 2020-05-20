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"Неделя добра" продолжается

20.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в центре внимания волонтеров "Доброго сердца" пожилые минчане и люди с инвалидностью. 800 литров дезинфицирующего средства для обработки рук  волонтеры вместе с фармкомпанией "Беласептика" передали в специальный дом № 1 для ветеранов, престарелых и инвалидов. Таких запасов жильцам хватит на полгода. К слову, подобную поддержку столичная молодежь уже оказала  10-й и 11-й городским клиническим больницам Минска. Необходимую помощь волонтеры "Доброго сердца" оказывают уже почти два месяца. Так, пожилым людям домой они доставили более 14 с половиной тысяч рецептов, 450 одиноких пенсионеров  получили продукты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в центре внимания волонтеров "Доброго сердца" пожилые минчане и люди с инвалидностью. 800 литров дезинфицирующего средства для обработки рук  волонтеры...
 
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