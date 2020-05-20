|
"Неделя добра" продолжается
20.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в центре внимания волонтеров "Доброго сердца" пожилые минчане и люди с инвалидностью. 800 литров дезинфицирующего средства для обработки рук волонтеры вместе с фармкомпанией "Беласептика" передали в специальный дом № 1 для ветеранов, престарелых и инвалидов. Таких запасов жильцам хватит на полгода. К слову, подобную поддержку столичная молодежь уже оказала 10-й и 11-й городским клиническим больницам Минска. Необходимую помощь волонтеры "Доброго сердца" оказывают уже почти два месяца. Так, пожилым людям домой они доставили более 14 с половиной тысяч рецептов, 450 одиноких пенсионеров получили продукты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в центре внимания волонтеров "Доброго сердца" пожилые минчане и люди с инвалидностью. 800 литров дезинфицирующего средства для обработки рук волонтеры...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)