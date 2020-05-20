|
На следующей неделе стартует республиканская акция "Внимание, дети!"
20.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомнить правила поведения на дороге. Тематические наклейки с советами в столице начали размещать и на остановочных пунктах. Дети и взрослые могут ознакомиться с информацией, ожидая автобус или троллейбус. В Партизанском районе такие наклейки можно увидеть на пяти остановках общественного транспорта. А в скором времени азбука безопасности появится и около каждого учебного заведения района. А на следующей неделе стартует республиканская акция "Внимание, дети!". Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомнить правила поведения на дороге. Тематические наклейки с советами в столице начали размещать и на остановочных пунктах. Дети и взрослые могут ознакомиться с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)