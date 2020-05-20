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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На следующей неделе стартует республиканская акция "Внимание, дети!" Напомнить правила поведения на дороге. Тематические наклейки с советами в столице начали размещать и на остановочных пунктах. Дети и взрослые могут ознакомиться с...

Напомнить правила поведения на дороге. Тематические наклейки с советами в столице начали размещать и на остановочных пунктах. Дети и взрослые могут ознакомиться с информацией, ожидая автобус или троллейбус. В Партизанском районе такие наклейки можно увидеть на пяти остановках общественного транспорта. А в скором времени азбука безопасности появится и около каждого учебного заведения района. А на следующей неделе стартует республиканская акция "Внимание, дети!". Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма.