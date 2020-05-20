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Новые подходы по профессиональным пенсиям узаконят

20.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для тех, кто трудится в сложных условиях, сейчас больше вариантов выбора льготной пенсии. Это касается врачей, швей, учителей, водителей общественного транспорта, трактористов и бортпроводников.  Те, кто не успел наработать себе дополнительную пенсию по стажу в особых условиях труда, могут уйти на заслуженный отдых досрочно  и при этом не потерять в деньгах. Те, кто готов продолжать работать, смогут после получать и общую пенсию, и доплату.  От государства дополнительные гарантии прописаны в указе.  Эти нормы будут отражены в законе, который сейчас готовят к принятию депутаты. Планируется, что документ Палата представителей рассмотрит на этой  весенней сессии  до конца июня. В целом он касается примерно  20 тысяч работников. 

 
 
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Для тех, кто трудится в сложных условиях, сейчас больше вариантов выбора льготной пенсии. Это касается врачей, швей, учителей, водителей общественного транспорта,...
 
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