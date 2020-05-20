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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые подходы по профессиональным пенсиям узаконят Для тех, кто трудится в сложных условиях, сейчас больше вариантов выбора льготной пенсии. Это касается врачей, швей, учителей, водителей общественного транспорта,...

Для тех, кто трудится в сложных условиях, сейчас больше вариантов выбора льготной пенсии. Это касается врачей, швей, учителей, водителей общественного транспорта, трактористов и бортпроводников. Те, кто не успел наработать себе дополнительную пенсию по стажу в особых условиях труда, могут уйти на заслуженный отдых досрочно и при этом не потерять в деньгах. Те, кто готов продолжать работать, смогут после получать и общую пенсию, и доплату. От государства дополнительные гарантии прописаны в указе. Эти нормы будут отражены в законе, который сейчас готовят к принятию депутаты. Планируется, что документ Палата представителей рассмотрит на этой весенней сессии до конца июня. В целом он касается примерно 20 тысяч работников.