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Прогноз погоды на 21 мая
20.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭтой ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью 21 мая в отдельных районах республики ожидаются заморозки 0, -2°С. Завтра днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15/18 м/с.
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Этой ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем...
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