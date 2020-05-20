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Прогноз погоды на 21 мая

20.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Этой ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью 21 мая в отдельных районах республики ожидаются заморозки 0, -2°С. Завтра днем  местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15/18 м/с. 

 
 
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Этой ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем...
 
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