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Минск лидирует по стране по сбору вторичных материальных ресурсов

20.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За прошедший год в столице переработали почти 200 тысяч тонн коммунальных отходов. А это более  четверти от общего объема. Сейчас в Минске работают над реконструкцией контейнерных площадок, приобретают новые  для раздельного сбора мусора. В ближайшее время в городе установят более  10 тысяч контейнеров. Узнать, где конкретно находятся контейнеры и для каких именно отходов они предназначены, можно будет и онлайн. В столице планируют создать тематическую интерактивную карту.

 
Теги: Минск
 
 
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За прошедший год в столице переработали почти 200 тысяч тонн коммунальных отходов. А это более  четверти от общего объема. Сейчас в Минске работают над...
 
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