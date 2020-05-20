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Минск лидирует по стране по сбору вторичных материальных ресурсов
20.05.2020 15:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа прошедший год в столице переработали почти 200 тысяч тонн коммунальных отходов. А это более четверти от общего объема. Сейчас в Минске работают над реконструкцией контейнерных площадок, приобретают новые для раздельного сбора мусора. В ближайшее время в городе установят более 10 тысяч контейнеров. Узнать, где конкретно находятся контейнеры и для каких именно отходов они предназначены, можно будет и онлайн. В столице планируют создать тематическую интерактивную карту.
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За прошедший год в столице переработали почти 200 тысяч тонн коммунальных отходов. А это более четверти от общего объема. Сейчас в Минске работают над...
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