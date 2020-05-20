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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Музей огня подготовил видеоэкскурсии Узнать об истории пожарной службы и увидеть экипировку спасателей можно онлайн. Музей огня начал видеоэкскурсии. Виртуальные посетители увидят улицу Пожарную,...

Узнать об истории пожарной службы и увидеть экипировку спасателей можно онлайн. Музей огня начал видеоэкскурсии. Виртуальные посетители увидят улицу Пожарную, познакомятся с формой и атрибутикой спасателей разных столетий. Сам музей находится в здании Минского городского управления МЧС. А все экскурсии обычно начинаются с центральной диорамы. Она имитирует пожар, который произошел в столице в 1881 году. Сейчас доступен один видеотур, но в скором времени появится еще несколько серий.