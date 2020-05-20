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Синоптик-любитель ведет свой учет температурных рекордов и аномалий
20.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИвану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим методом составляет прогноз даже на полгода вперед. И профессионалы признают - подсчеты народного синоптика точны почти на 70%.
Юлия Токарь узнала у любителя, каким будет это лето? Каждая страница личного метеожурнала выразительно разбита на поры года, месяцы. Все записи от руки - так надежнее. Чтобы и через десятилетия проследить аномальные явления. Иван Мисник - человек с тремя техническими образованиями - за погодой наблюдал еще с детства. Сначала определял с помощью народных примет, а потом стал анализировать. Например, если Пасха ранняя, тогда и весна поспешит. Но и сегодня от своих лайфхаков не отказывается. А для точных прогнозов на сутки в кармане народного синоптика всегда барометр.
Ежедневно в пять часов утра и в шесть вечера Иван Борисович фиксирует показания термометра
Это самая низкая и самая высокая температуры за день. Плюс, учитывая показания барометра и природные явления, дает сезонные и даже полугодовые прогнозы. Те же дачники очень благодарны. Из природных катаклизмов больше всего переживает за молнии. В этом году прогнозирует их в конце июля - в первой декаде августа. Поэтому заранее дает советы.
За 40 лет наблюдения этот май синоптик называет самым холодным
Говорит, что и июнь сначала не порадует. Настоящее лето придет в июле - воздух прогреется до плюс 30. Где более точный прогноз - в интернете или от народного синоптика - мы проверим совсем скоро. Но нужно отметить, что подсчетам Ивана Мисника климатологи дают отметку точности минимум на 80%.
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Ивану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим...
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