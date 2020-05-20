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Синоптик-любитель ведет свой учет температурных рекордов и аномалий

20.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ивану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим методом составляет прогноз даже на полгода вперед. И профессионалы признают - подсчеты народного синоптика точны почти на 70%. 

Юлия Токарь узнала у любителя, каким будет это лето?  Каждая страница личного метеожурнала выразительно разбита на поры года, месяцы. Все записи от руки - так надежнее. Чтобы и через десятилетия проследить аномальные явления. Иван Мисник - человек с тремя техническими образованиями - за погодой наблюдал еще с детства. Сначала определял с помощью народных примет, а потом стал анализировать. Например, если Пасха ранняя, тогда и весна поспешит. Но и сегодня от своих лайфхаков не отказывается.  А для точных прогнозов на сутки в кармане народного синоптика всегда барометр. 


Ежедневно в пять часов утра и в шесть вечера Иван Борисович фиксирует показания термометра


Это самая низкая и самая высокая температуры за день. Плюс, учитывая показания барометра и природные явления, дает сезонные и даже полугодовые прогнозы. Те же дачники очень благодарны.  Из природных катаклизмов больше всего переживает за молнии. В этом году прогнозирует их в конце июля - в первой декаде августа. Поэтому заранее дает советы.


За 40 лет наблюдения этот май синоптик называет самым холодным


Говорит, что и июнь сначала не порадует. Настоящее лето придет в июле - воздух прогреется до плюс 30. Где более точный прогноз - в интернете или от народного синоптика - мы проверим совсем скоро. Но нужно отметить, что подсчетам Ивана Мисника климатологи дают отметку точности минимум на 80%. 

 
 
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Ивану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим...
 
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