Источник материала: БT





Ежедневно в пять часов утра и в шесть вечера Иван Борисович фиксирует показания термометра





За 40 лет наблюдения этот май синоптик называет самым холодным

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Синоптик-любитель ведет свой учет температурных рекордов и аномалий Ивану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим...

Ивану Миснику прогнозы погоды не нужны. Он сам себе синоптик. Вот уже 40 лет систематически записывает свои наблюдения в специальный метеожурнал. Аналитическим методом составляет прогноз даже на полгода вперед. И профессионалы признают - подсчеты народного синоптика точны почти на 70%.узнала у любителя, каким будет это лето? Каждая страница личного метеожурнала выразительно разбита на поры года, месяцы. Все записи от руки - так надежнее. Чтобы и через десятилетия проследить аномальные явления. Иван Мисник - человек с тремя техническими образованиями - за погодой наблюдал еще с детства. Сначала определял с помощью народных примет, а потом стал анализировать. Например, если Пасха ранняя, тогда и весна поспешит. Но и сегодня от своих лайфхаков не отказывается. А для точных прогнозов на сутки в кармане народного синоптика всегда барометр.Это самая низкая и самая высокая температуры за день. Плюс, учитывая показания барометра и природные явления, дает сезонные и даже полугодовые прогнозы. Те же дачники очень благодарны. Из природных катаклизмов больше всего переживает за молнии. В этом году прогнозирует их в конце июля - в первой декаде августа. Поэтому заранее дает советы.Говорит, что и июнь сначала не порадует. Настоящее лето придет в июле - воздух прогреется до плюс 30. Где более точный прогноз - в интернете или от народного синоптика - мы проверим совсем скоро. Но нужно отметить, что подсчетам Ивана Мисника климатологи дают отметку точности минимум на 80%.