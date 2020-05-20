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МИД вручил полезные подарки подшефным школам
20.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДобрых дел много не бывает. Сегодня МИД Беларуси передал своим подшефным учебным заведениям партию детских медицинских масок. Эти средства защиты для учеников социально-педагогического центра Московского района столицы и Пережирской средней школы приобрели сотрудники посольства Беларуси в Китае.
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Добрых дел много не бывает. Сегодня МИД Беларуси передал своим подшефным учебным заведениям партию детских медицинских масок. Эти средства защиты для учеников ...
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