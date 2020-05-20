ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Синоптики объявили желтый уровень опасности

20.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сильный порывистый ветер и грозы в прогнозах синоптиков на сегодня. Условия погоды осложнятся в северных районах - там возможны осадки.  В столице,  скорее всего, обойдется без продолжительных дождей. Температура воздуха днем не превысит 14 градусов. А вот ночью в отдельных районах прогнозируют заморозки до минус 2. Завтра днем опять ветрено, порывы будут достигать 18 метров в секунду. В Минске около 11 с плюсом. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный порывистый ветер и грозы в прогнозах синоптиков на сегодня. Условия погоды осложнятся в северных районах - там возможны осадки.  В столице,  скорее всего,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Музей огня подготовил видеоэкскурсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика