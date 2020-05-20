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Синоптики объявили желтый уровень опасности
20.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСильный порывистый ветер и грозы в прогнозах синоптиков на сегодня. Условия погоды осложнятся в северных районах - там возможны осадки. В столице, скорее всего, обойдется без продолжительных дождей. Температура воздуха днем не превысит 14 градусов. А вот ночью в отдельных районах прогнозируют заморозки до минус 2. Завтра днем опять ветрено, порывы будут достигать 18 метров в секунду. В Минске около 11 с плюсом.
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Сильный порывистый ветер и грозы в прогнозах синоптиков на сегодня. Условия погоды осложнятся в северных районах - там возможны осадки. В столице, скорее всего,...
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