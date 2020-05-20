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В белорусской армии проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск

20.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оценить уровень профессиональной подготовки.  В белорусской армии проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск. Тренировки продлятся до 23 мая включительно. Для маневров выбраны полигоны: Гожский, Брестский и Неман. Основной упор учений сделан на совершенствование боевого слаживания и полевой выучки ракетчиков при выполнении учебно-боевых задач. В Министерстве обороны отметили, что учения позволят проверить способность командиров управлять подразделениями, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в быстро меняющейся обстановке.

 
 
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Оценить уровень профессиональной подготовки.  В белорусской армии проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск. Тренировки продлятся до 23 мая...
 
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