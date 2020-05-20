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Появились стрелки на капроновых колготках? Спасаем ситуацию правильно

20.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С капроновыми колготками всегда нужно быть начеку. Стрелка может появиться в любой момент. И ее нужно немедленно изолировать, чтобы не стало хуже. 

Попытаемся сделать это мылом, бесцветным лаком для ногтей, лаком для волос и канцелярским клеем.

Тестирование

Капроновые образцы готовы к испытанию. Но так называемые дорожки не собираются сдаваться без боя.

Обычный кусок сухого мыла способен остановить стрелки на колготках? Спорное утверждение. Но проверить стоит.

Прозрачный лак для ногтей - очень популярное средство, дамы часто советуют его друг другу. Но действительно ли оно действует?

Дефект на капронках можно забрызгать лаком для волос. Очень быстро, а через несколько минут узнаем, насколько прочно.

Утверждают, что и канцелярский клей способен надежно зафиксировать края дорожек и не дать им разбежаться дальше.

Итоги и оценки

1. Мыло оставляет после себя белый налет. Но еще хуже то, что оно не действует. Стрелка пошла дальше. 

2. А вот бесцветный лак не подвел. Сдерживает катастрофу. 

3. От лака для волос после высыхание остается пятно. Но главное то, что средство работает. 

4. Канцелярский клей долго сохнет на капроне. При этом абсолютно бессилен против стрелок. 

 
 
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С капроновыми колготками всегда нужно быть начеку. Стрелка может появиться в любой момент. И ее нужно немедленно изолировать, чтобы не стало хуже.  Попытаемся...
 
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