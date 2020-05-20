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Инфоцентр Белорусской АЭС запустил видеопроект «Теперь вы это знаете!»

21.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Информационный центр Белорусской АЭС запустил свой видеопроект «Теперь вы это знаете!» на YouTube, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».

«В коротких, но содержательных видеороликах авторы проекта отвечают на самые актуальные вопросы, касающиеся сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции», — рассказали в «Белэнерго».

Первый сюжет проекта посвящен вопросу выбора площадки для строительства первой в Беларуси АЭС. Подписчики канала Белорусской АЭС в YouTube узнали, насколько длительным и сложным был этот процесс и что главным критерием определения места размещения атомной электростанции являлась прочность грунтов и, следовательно, обеспечение безопасности Белорусской АЭС.

В следующих выпусках сотрудники информационного центра АЭС планируют рассказать о безопасности атомной электростанции, о ее влиянии на окружающую среду, о назначении и принципах работы основного оборудования и других вопросах.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

Источник: БелТА

 
 
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Информационный центр Белорусской АЭС запустил свой видеопроект «Теперь вы это знаете!» на YouTube, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго». «В коротких,
 
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