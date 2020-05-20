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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырские пионеры создали настольную игру "Победа" Патриотическая настольная игра "Победа" была создана в 16-й мозырской школе после успеха в республиканском конкурсе малых пионерских грантов. Игра посвящена...

Патриотическая настольная игра "Победа" была создана в 16-й мозырской школе после успеха в республиканском конкурсе малых пионерских грантов. Игра посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет детям более детально узнать события тех лет. Причем на первом варианте игры пионеры не остановились - сейчас разрабатывается новая версия.Конкурс малых пионерских грантов проводится ежегодно, и почти половина из них обычно направляется в Гомельскую область. В этом году грант получили в 11-й мозырской школе. Победил проект, разработанный мозырскими октябрятами - они являются частью команды пионеров. Со своими старшими товарищами ответственно подошли к проработке каждого элемента проектаКстати, уже сейчас мозырские пионеры готовят еще несколько проектов, которые будут интересны и их сверстникам, и тем, кто постарше.