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Мозырские пионеры создали настольную игру "Победа"

20.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Патриотическая настольная игра "Победа" была создана в 16-й мозырской школе после успеха в республиканском конкурсе малых пионерских грантов. Игра посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет детям  более детально узнать события тех лет. Причем на первом варианте игры пионеры не остановились - сейчас разрабатывается новая версия.

Конкурс малых пионерских грантов проводится ежегодно, и почти половина из них обычно направляется в Гомельскую область.  В этом году грант получили в 11-й мозырской школе. Победил проект, разработанный мозырскими октябрятами - они являются частью команды пионеров. Со своими старшими товарищами ответственно подошли к проработке каждого элемента проекта

Кстати, уже сейчас мозырские пионеры готовят еще несколько проектов, которые будут интересны и их сверстникам, и тем, кто постарше.

 
 
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Патриотическая настольная игра "Победа" была создана в 16-й мозырской школе после успеха в республиканском конкурсе малых пионерских грантов. Игра посвящена...
 
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