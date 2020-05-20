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Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
20.05.2020 12:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ стране в последнее время прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения.
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В стране в последнее время прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS...
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