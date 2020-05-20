В Беларуси будут вручать аттестаты в торжественной обстановке

Белорусским школам не стоит отказываться от вручения аттестатов об общем и среднем образовании в торжественной обстановке 10-11 июня.

Такая рекомендация содержится в письме замминистра образования Александра Калдубая на сайте ведомства.

Там отмечается, что формат мероприятия руководство каждом из учреждений должно определить вместе с родителями и органами власти.

«С целью минимизации риска возникновения и распространения вирусных и других инфекций рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и сохранения здоровья обучающихся во время проведения мероприятия с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Также совместно с органами внутренних дел обеспечить соблюдение правопорядка в ходе его проведения», - отметил замминистра.

Ранее сообщалось, что комитет по образованию Мингорисполкома рекомендовал не проводить вечерних торжественных мероприятий для выпускников и вручить аттестаты 10 июня.

Министр образования Игорь Карпенко ранее напоминал, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях в целом ограничено. Поэтому не будет республиканского «Последнего звонка», который планировался в Бобруйске.