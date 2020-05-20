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В Беларуси будут вручать аттестаты в торжественной обстановке
20.05.2020 17:58 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусским школам не стоит отказываться от вручения аттестатов об общем и среднем образовании в торжественной обстановке 10-11 июня.
Такая рекомендация содержится в письме замминистра образования Александра Калдубая на сайте ведомства.
Там отмечается, что формат мероприятия руководство каждом из учреждений должно определить вместе с родителями и органами власти.
«С целью минимизации риска возникновения и распространения вирусных и других инфекций рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и сохранения здоровья обучающихся во время проведения мероприятия с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Также совместно с органами внутренних дел обеспечить соблюдение правопорядка в ходе его проведения», - отметил замминистра.
Ранее сообщалось, что комитет по образованию Мингорисполкома рекомендовал не проводить вечерних торжественных мероприятий для выпускников и вручить аттестаты 10 июня.
Министр образования Игорь Карпенко ранее напоминал, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях в целом ограничено. Поэтому не будет республиканского «Последнего звонка», который планировался в Бобруйске.
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Белорусским школам не стоит отказываться от вручения аттестатов об общем и среднем образовании в торжественной обстановке 10-11 июня.
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