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Лошицкий парк - одно из самых таинственных и загадочных мест Минска
21.05.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛошицкий парк - один из любимейших парков минчан. Сегодня мы покажем цветущий яблоневый сад, в котором обязательно надо побывать в мае, узнаем, где в парке растут двухсотлетние деревья, посмотрим на старинную мельницу и расскажем несколько легенд о парке. А поможет нам в этом экскурсовод Анна Богданова.
С парком связано много легенд. Например, этот дуб. Его прозвали обручальным, потому что молодые девушки в былые времена приходили сюда, чтобы попросить о хорошем браке. Но и сейчас можно прикоснуться и попросить о добром и хорошем. В Лошицком парке очень много старинных деревьев. Возраст некоторых достигает 200 лет. Например, возраст этого тополя.
С усадебным домом связано очень много историй. И одна из них связана с этим окном. Молодая Ядвига Любанская, обладая привлекательной внешностью, крутила романы. И ее супруг, узнав об этом, заложил такое окно.
Это место очень популярно у велосипедистов, ведь граф был одним из первых, кто ввел моду на велосипеды. Он и Чапский были законодателями мод не только в сельском хозяйстве, но и в спорте.
А это место силы, место слияния двух рек - Свислочи и Лошицы.
Еще одна легенда связана с названием Лошицы. Еще в XI веке князь Всеслав Чародей участвовал в битве. Был ранен. И благодаря лошади, которая унесла князя с битвы, выжил. И здесь она остановилась и дала князю отдышаться. И из-за лошади, спасшей князя, речушку, этот парк назвали Лошицкий.
Именно с этой водяной мельницей связывают появление чертей. Но мы с вами знаем, когда появляются черти: если человек не остановился, то с ним случается что-то плохое. А если задумался, то черти к нему больше не приходят.
Интересно то, что мы решили снять самый мистичный парк в Минске в очень странный день в мае, когда идет снег. Чтобы вы понимали: каждые 20 минут начинает идти снег - погода для середины мая более чем необычная.
Яблоневый сад - вы обязательно должны в него приехать, сейчас как раз все цветет. С ним связана красивая легенда. Она тоже связана с привидением. И встречается оно как раз в это время года, когда белым цветом украшен весь парк. Здесь появляется призрак белой панны. Связано это с романтической и трагической историей - это добродушное привидение, потому что в жизни она была очень добрая и милая леди.
Это же такое время для свиданий, прогулок под яблонями, время романтических фотографий. Берите свою половинку и приезжайте в парк.
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Лошицкий парк - один из любимейших парков минчан. Сегодня мы покажем цветущий яблоневый сад, в котором обязательно надо побывать в мае, узнаем, где в парке растут...
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