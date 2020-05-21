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В Грузии снимают режим чрезвычайного положения

21.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После двух месяцев ограничений в Грузии снимают режим чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. На эти меры подтолкнула стабилизация эпидемиологической ситуации. Ожидается, что уже в следующем месяце восстановится внутренний туризм. А с 1  июля страна откроется для путешественников из-за рубежа.
 
 
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После двух месяцев ограничений в Грузии снимают режим чрезвычайного положения. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. На эти меры подтолкнула...
 
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