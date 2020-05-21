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Минобразования опубликовало расписание централизованного тестирования

21.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство образования сегодня опубликовало расписание централизованного тестирования. Вступительная гонка начнется с экзамена по белорусскому языку 25 июня. Затем пройдут тесты по русскому языку, обществоведению. В начале июля - по математике и биологии. Завершит проверку знаний абитуриентов тест по всемирной истории 16 июля.

 
 
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Министерство образования сегодня опубликовало расписание централизованного тестирования. Вступительная гонка начнется с экзамена по белорусскому языку 25 июня....
 
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