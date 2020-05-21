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Новое оборудование ПЦР-диагностики в минской инфекционной больнице

21.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые возможности в столичной инфекционной больнице. Сегодня сюда привезли современный аппарат для ПЦР-диагностики. Это высокоточное оборудование для исследований генетического материала пациентов. Цена аппарата с набором реагентов для проведения тестов составила 195 000 рублей. Спонсором стал холдинг "Белресурсы".

Новое оборудование обнаруживает любые вирусные инфекции на уровне РНК и ДНК. В сутки производительность аппарата - тысяча тестов.

 
 
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Новые возможности в столичной инфекционной больнице. Сегодня сюда привезли современный аппарат для ПЦР-диагностики. Это высокоточное оборудование для...
 
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