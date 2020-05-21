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Олимпиада "Построим будущее вместе" стартовала в Любани

21.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Интеллектуальное онлайн-тестирование проводится среди выпускников школ и включает задания по математике и физике. Основная цель - привлечь местную молодежь к трудоустройству на Нежинском горно-обогатительном комплексе, где в следующем году потребуются молодые специалисты горно-технологического профиля.

Иван Сеножацкий и Евгений Шило из Любани, как и все выпускники, вскоре сделают первые шаги к будущей профессии. Впереди ответственные экзамены и тестирование. А пока своеобразная репетиция. Ученики первой Любанской школы стали участниками онлайн-олимпиады - совместного проекта компании "Славкалий" и Белорусского национального технического университета. 

Онлайн-тестирование охватывает точные предметы - математику и физику. За два часа необходимо выполнить 20 заданий. Для выпускников это не только шанс проверить свои знания, но и получить полезные бонусы. Тем, кто потом выберет специальности горнотехнического профиля, дадут гранты, место в общежитии, а главное, гарантированное трудоустройство. 

В одном из ведущих вузов страны - Национальном техническом университете - такой совместный проект считают успешным и перспективным. Мировой опыт доказывает эффективность такого сотрудничества. 

Первые тонны калийной руды здесь планируют добыть уже в следующем году. Для этого потребуется полсотни специалистов горно-технологического профиля: инженеров, химиков-технологов, маркшейдеров. Среди них обязательно будут и сегодняшние выпускники. 

 
 
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Интеллектуальное онлайн-тестирование проводится среди выпускников школ и включает задания по математике и физике. Основная цель - привлечь местную молодежь к...
 
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