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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпиада "Построим будущее вместе" стартовала в Любани Интеллектуальное онлайн-тестирование проводится среди выпускников школ и включает задания по математике и физике. Основная цель - привлечь местную молодежь к...

Интеллектуальное онлайн-тестирование проводится среди выпускников школ и включает задания по математике и физике. Основная цель - привлечь местную молодежь к трудоустройству на Нежинском горно-обогатительном комплексе, где в следующем году потребуются молодые специалисты горно-технологического профиля.Иван Сеножацкий и Евгений Шило из Любани, как и все выпускники, вскоре сделают первые шаги к будущей профессии. Впереди ответственные экзамены и тестирование. А пока своеобразная репетиция. Ученики первой Любанской школы стали участниками онлайн-олимпиады - совместного проекта компании "Славкалий" и Белорусского национального технического университета.Онлайн-тестирование охватывает точные предметы - математику и физику. За два часа необходимо выполнить 20 заданий. Для выпускников это не только шанс проверить свои знания, но и получить полезные бонусы. Тем, кто потом выберет специальности горнотехнического профиля, дадут гранты, место в общежитии, а главное, гарантированное трудоустройство.В одном из ведущих вузов страны - Национальном техническом университете - такой совместный проект считают успешным и перспективным. Мировой опыт доказывает эффективность такого сотрудничества.Первые тонны калийной руды здесь планируют добыть уже в следующем году. Для этого потребуется полсотни специалистов горно-технологического профиля: инженеров, химиков-технологов, маркшейдеров. Среди них обязательно будут и сегодняшние выпускники.