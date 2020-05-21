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Прогноз погоды на 22 мая
21.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспублика будет находиться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, поступающих с севера Европы. В пятницу опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Республика будет находиться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, поступающих с севера Европы. В пятницу опасных...
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