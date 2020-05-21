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Обеспечить занятость детей на летних каникулах помогут сотрудники милиции
21.05.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗабота о каждом подростке. Сотрудники милиции не только изучат летнюю занятость несовершеннолетних, но и предложат им досуг по интересам. Республиканская акция "Забота" сейчас находится на подготовительном этапе. Цель программы - обеспечить занятость детей на летних каникулах. Акция проводится совместно с общественными организациями, учреждениями образования и администрациями районов.
Дмитрий Юсько, капитан милиции, начальник ИДН Партизанского РУВД г. Минска: "Инспекторы ИДН изучают занятость несовершеннолетних, с которыми организовано проведение индивидуально-профилактической работы, а также организацию работы на период лета детских оздоровительных лагерей, их подготовленность с целью безопасного пребывания в период отдыха несовершеннолетних".
Профилактическая работа проводится с несовершеннолетними, которые совершили преступления или административные правонарушения. Сейчас инспекторы собирают информацию, где подопечные проведут каникулы. Если ребенок уезжает за город, он обязан предупредить сотрудника милиции.
Сергей Поцейко, старший лейтенант милиции, участковый инспектор ИДН Партизанского РУВД г. Минска: "Если он будет находиться там более чем пару дней, направляется уже туда, в местное РУВД, информация, и инспектор уже по тому адресу неделю-две, сколько ребенок будет там находиться, будет проводить на это время профилактическую работу, чтобы не было никаких перерывов, ребенок по-прежнему оставался под контролем".
Если отдых ребенка не организован родителями, сотрудники милиции находят ему занятие. Желающим даже помогают трудоустроиться на время каникул. Скучать детям не придется.
Дмитрий Юсько, капитан милиции, начальник ИДН Партизанского РУВД г. Минска: "Если ребенок остается в городе Минске, не трудоустроен, не посещает лагерь, то данные несовершеннолетние приглашаются на проведение мероприятий, организуемых как ИДН, так и общественными организациями с целью их занятости, чтобы они не были сами себе предоставлены. Проводятся экскурсии на предприятия города Минска, также проводятся спортивные мероприятия различные, устраиваются соревнования по мини-футболу, волейболу".
Минимум раз в месяц с несовершеннолетними проводятся профилактические беседы. Теперь вместо встреч в РУВД ребята могут общаться с инспекторами по видеосвязи.
Еще одно направление акции "Забота" - проверка безопасности детских площадок и спортивных объектов. Все нарушения фиксируются и отправляются в соответствующие организации для устранения.
Сергей Поцейко, старший лейтенант милиции, участковый инспектор ИДН Партизанского РУВД г. Минска: "На данной детской площадке выступает из земли бетонное основание, что повышает риск детского травматизма, и что следует службам, отвечающим за ее эксплуатацию, устранить. В связи с чем будет сделано соответствующее предписание инспекции по делам несовершеннолетних".
Акция "Забота" продлится до 1 октября. Детей ждут культурно-массовые и спортивно-развлекательные мероприятия. Организация досуга - один из основных способов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
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Забота о каждом подростке. Сотрудники милиции не только изучат летнюю занятость несовершеннолетних, но и предложат им досуг по интересам. Республиканская акция...
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