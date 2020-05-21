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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обеспечить занятость детей на летних каникулах помогут сотрудники милиции Забота о каждом подростке. Сотрудники милиции не только изучат летнюю занятость несовершеннолетних, но и предложат им досуг по интересам. Республиканская акция...

Забота о каждом подростке. Сотрудники милиции не только изучат летнюю занятость несовершеннолетних, но и предложат им досуг по интересам. Республиканская акция "Забота" сейчас находится на подготовительном этапе. Цель программы - обеспечить занятость детей на летних каникулах. Акция проводится совместно с общественными организациями, учреждениями образования и администрациями районов.Профилактическая работа проводится с несовершеннолетними, которые совершили преступления или административные правонарушения. Сейчас инспекторы собирают информацию, где подопечные проведут каникулы. Если ребенок уезжает за город, он обязан предупредить сотрудника милиции.Если отдых ребенка не организован родителями, сотрудники милиции находят ему занятие. Желающим даже помогают трудоустроиться на время каникул. Скучать детям не придется.Минимум раз в месяц с несовершеннолетними проводятся профилактические беседы. Теперь вместо встреч в РУВД ребята могут общаться с инспекторами по видеосвязи.Еще одно направление акции "Забота" - проверка безопасности детских площадок и спортивных объектов. Все нарушения фиксируются и отправляются в соответствующие организации для устранения.Акция "Забота" продлится до 1 октября. Детей ждут культурно-массовые и спортивно-развлекательные мероприятия. Организация досуга - один из основных способов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.