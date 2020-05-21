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На белорусской границе стартовала информационная кампания по борьбе с коронавирусом

21.05.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали памятки с правилами поведения во время самоизоляции, а также рекомендациями, как обезопасить себя и окружающих. Их раздают всем въезжающим в нашу страну. Первыми их получили те, кто прилетел в Национальный аэропорт. За температурой тела пассажиров наблюдает тепловизор, а пограничники во время паспортного контроля обращают внимание на внешние признаки самочувствия. В случае необходимости приболевшего изолируют от общего пассажиропотока.
 
 
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Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали памятки с правилами поведения во время самоизоляции, а также рекомендациями, как...
 
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