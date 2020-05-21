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СК завершил расследование уголовного дела о серийном мошенничестве с недвижимостью
21.05.2020 19:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДесяток потерпевших, свыше полумиллиона рублей незаконного дохода и четверо обвиняемых... СК завершил расследование уголовного дела о серийном мошенничестве с недвижимостью. По данным ведомства, на протяжении восьми лет фигуранты находили асоциальных личностей с внушительными долгами по коммуналке. Подельники предлагали жертвам погасить их долги, а также продать квартиру и помочь купить жилье попроще. Когда все манипуляции были выполнены, в лучшем случае люди получали ветхие дома, непригодные для жизни. Иные и вовсе оставались без крыши над головой.
Подробности дела в материале Елизаветы Лакотко.
Судьбоносное знакомство с женщиной не из мечты, а скорее, из кошмаров произошло с мужчиной в канун его 60-летия. Так сложилась жизнь, что к юбилею близкие умерли, и он остался один, но с квартирой. Состояние подавленное, а тут дама, которая поддерживает и помогает поверить в себя. Но со своими интересами.
Закончилось тем, что год мужчина скитался. А его деньги от продажи квартиры остались у дамы сердца. И это только одна история из десятка афер. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Обвиняемых четверо - трое мужчин и та самая женщина.
По данным СК, с 2010 по 2018 год фигуранты находили людей, как правило, пьющих и с внушительными задолженностями по коммуналке. Подельники предлагали жертвам погасить долги, а также продать квартиру и помочь купить жилье попроще. Когда все манипуляции были выполнены, в лучшем случае люди получали ветхие дома, непригодные для жизни. Другие и вовсе оставались без крыши над головой.
Александр Суходольский, представитель Следственного комитета Беларуси: "В ходе следствия установлены и иные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых. Так, когда собственница квартиры осознала последствия осуществления такой сделки и потребовала вернуть ей все деньги после продажи жилья, компания вывезла ее в багажнике автомобиля в лес. Там женщину избивали, угрожали и иными способами ограничивали свободу".
Следствием установлено восемь эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, связанных с продажей квартир. Потерпевшими признаны десять человек, общий ущерб - свыше полумиллиона рублей.
Александр Суходольский, представитель Следственного комитета Беларуси: "Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц в особо крупном размере. Троим из них предъявлено обвинение в похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Помимо этого, женщина обвиняется в незаконном обороте психотропных веществ, а 26-летний мужчина - в краже, совершенной повторно".
Все обвиняемые заключены под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
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Десяток потерпевших, свыше полумиллиона рублей незаконного дохода и четверо обвиняемых... СК завершил расследование уголовного дела о серийном мошенничестве с...
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