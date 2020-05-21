Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области до конца недели сохранится контрастная погода Сначала дождь и град, затем солнце - и так по кругу. В Минской области до конца недели сохранится контрастная погода. На завтра в прогнозах кратковременные дожди и...

Сначала дождь и град, затем солнце - и так по кругу. В Минской области до конца недели сохранится контрастная погода. На завтра в прогнозах кратковременные дожди и ветер с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется максимум до 13 градусов. А ночью столбик термометра опустится до 1-6 со знаком "плюс". Такой температурный фон соответствует началу апреля. В климатическую норму погода возвратится только в конце месяца.