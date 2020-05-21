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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так YouTube обнародовал список тем о COVID-19, которые нельзя публиковать на видеохостинге Сюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина...

Сюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина от COVID-19 уже существует. В списке запретной информации также заявления о том, что заболевание связано с излучением сети 5G. Подобный контент будет удаляться, а каналы после трех предупреждений блокироваться.