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YouTube обнародовал список тем о COVID-19, которые нельзя публиковать на видеохостинге

21.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина от COVID-19 уже существует. В списке запретной информации также заявления о том, что заболевание связано  с излучением сети 5G. Подобный контент будет удаляться, а каналы после трех предупреждений  блокироваться.
 
 
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Сюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина...
 
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