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YouTube обнародовал список тем о COVID-19, которые нельзя публиковать на видеохостинге
21.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина от COVID-19 уже существует. В списке запретной информации также заявления о том, что заболевание связано с излучением сети 5G. Подобный контент будет удаляться, а каналы после трех предупреждений блокироваться.
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Сюда (помимо недостоверной медицинской информации) входит также отрицание эпидемии как таковой, лечение вируса народной медициной, утверждения о том, что вакцина...
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