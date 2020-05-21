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Прием граждан Администрацией Президента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич провел прием граждан в Крупках Прием граждан Администрацией Президента. Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства, регистрация недвижимости, проблемы газификации...

Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства, регистрация недвижимости, проблемы газификации жилого дома. Эти и другие вопросы звучали сегодня во время приема граждан, который провел в Крупках заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.Житель агрогородка Хотюхово Крупского района рассказал, что не может зарегистрировать бревенчатый дом, который перевез из соседнего населенного пункта. Его постройку специалисты признали самостроем на самовольно занятом участке. Местные власти неоднократно пытались помочь гражданину узаконить строительство. Однако решить эту проблему возможно только путем переноса строения и узаконивания границ участка.Андрей Кунцевич попросил местных специалистов в строительной отрасли проконсультировать мужчину, чтобы тот смог перенести дом с наименьшими потерями и заручиться при этом поддержкой сельисполкома.Звучали во время приема и предложения по поводу строительства бани в городском поселке, а также просьбы о содействии в поиске без вести пропавшего сына. Заместитель главы Администрации Президента постарался найти решения, которые устроили бы как заявителей, так и компетентных специалистов, курирующих их вопросы.