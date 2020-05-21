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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Срок действия документов и справок продлен на 3 месяца Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на три месяца. Среди них выдача и обмен паспорта, выдача...

Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на три месяца.Среди них выдача и обмен паспорта, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также выдача удостоверений инвалидов. Всего 369 процедур, где необходимо продлевать документы, если их срок действия истекает с 30 апреля по 31 июля.Несмотря на продление сроков их действия, граждане вправе обратиться в уполномоченные органы в обычном порядке.