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Срок действия документов и справок продлен на 3 месяца

21.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на три месяца.

Среди них  выдача и обмен паспорта, выдача водительского удостоверения, медицинской справки о состоянии здоровья, справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также выдача удостоверений инвалидов. Всего 369 процедур, где необходимо продлевать документы, если их срок действия истекает с 30 апреля по 31 июля.

Несмотря на продление сроков их действия, граждане вправе обратиться в уполномоченные органы  в обычном порядке.

 
 
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Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на три месяца. Среди них  выдача и обмен паспорта, выдача...
 
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