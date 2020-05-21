Стало известно, когда начнут отключать отопление в детсадах, школах и больницах Минска

Источник материала: Tut.by

26 мая (во вторник) начнут отключать отопление в столичных больницах, детских садах и школах. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Решение приняли сегодня на заседании Мингорисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода.

Отопление в Минске начали отключать 8 мая. Сначала это коснулось административных зданий, промышленных предприятий, жилых домов, общежитий, гостиниц, вузов.

Нынешний отопительный сезон в столице длится уже больше 8 месяцев и является самым продолжительным за последние годы.