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Стало известно, когда начнут отключать отопление в детсадах, школах и больницах Минска
21.05.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 мая (во вторник) начнут отключать отопление в столичных больницах, детских садах и школах. Об этом
Решение приняли сегодня на заседании Мингорисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода.
Отопление в Минске начали
Нынешний отопительный сезон в столице длится уже больше 8 месяцев и является самым продолжительным за последние годы.
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Решение приняли сегодня на заседании Мингорисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода.
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