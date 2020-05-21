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Профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко о COVID-19
21.05.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБорьба с пандемией - это комплексная международная работа. Специалисты из десятков стран проводят постоянные видеоконференции, делятся опытом, чтобы наконец ответить на вопрос, какие меры в борьбе с инфекцией самые эффективные: переливание плазмы, коллективный иммунитет?
Наш корреспондент Юлия Гризунт связалась с профессором Академии медицинских наук Украины Аллой Мироненко, которая поделилась своим мнением о COVID-19 (видео).
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Борьба с пандемией - это комплексная международная работа. Специалисты из десятков стран проводят постоянные видеоконференции, делятся опытом, чтобы наконец...
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