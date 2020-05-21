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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко о COVID-19 Борьба с пандемией - это комплексная международная работа. Специалисты из десятков стран проводят постоянные видеоконференции, делятся опытом, чтобы наконец...

Борьба с пандемией - это комплексная международная работа. Специалисты из десятков стран проводят постоянные видеоконференции, делятся опытом, чтобы наконец ответить на вопрос, какие меры в борьбе с инфекцией самые эффективные: переливание плазмы, коллективный иммунитет?Наш корреспондент Юлия Гризунт связалась с профессором Академии медицинских наук Украины Аллой Мироненко, которая поделилась своим мнением о COVID-19 (видео).