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Собственная квартира по арендной цене - уникальное предложение в ЖК "Минск Мир"

21.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Май - лучшее время для покупки собственной квартиры. Тем более что стать владельцем апартаментов в престижном районе столицы сегодня может каждая белорусская семья с постоянным доходом. Крупнейший застройщик страны разработал уникальное предложение: жилье можно купить в длительную рассрочку без первого взноса по цене ежемесячной арендной платы. 

Рассрочка в комплексе "Минск Мир" до 10 лет и только до 30 июня. Юлия Токарь расскажет подробнее.

Город в городе  уже становится центром притяжения белорусов, а в перспективе и иностранных инвестиций. Все потому, что "Минск Мир" - это не только место, где можно комфортно жить,  а здесь же работать! Ведь активно строится Международный финансовый центр (а это тысячи рабочих мест и концентрация финансовых потоков). 

Теперь подробнее об инфраструктуре. Две новые станции метро  третьей ветки. Премиальные дома, закрытые от машин дворы, велодорожки с парковками и спортивные площадки с тренажерами. Здесь же появится и новый ФОК. А еще магазины, кафе, шоу-румы,  специально предусмотрено много коммерческих помещений. 

Например, Лилия и Андрей Вечер из Любани жилье в столице выбирали с учетом расположения. Чтобы ближе к малой родине. Улица Аэродромная - как раз слуцкое направление. Квартиру для сына подобрали в доме "Квебек" квартала "Северная Америка". Покупка стала возможна благодаря уникальной акции - длительной рассрочке, где даже не понадобился первый взнос. 

Лилия и Андрей Вечер,  жители г. Любани: "Там хорошие условия. Без первого взноса. Рассрочка нас устраивает. Квартира для ребенка. Отучился и работает в Минске".

Покупайте сейчас - платите потом! Рассрочка до 10 лет


Акция "Покупайте сейчас - платите потом!" позволяет приобрести квартиру в рассрочку до 10 лет без первого взноса! Это достаточный срок, чтобы постепенно выплатить всю стоимость без кредитов и процентов. И очевидно  это выгоднее, чем платить за арендное жилье. Первый квартал комплекса "Эмиратс Люкс" практически завершен. На финише отделочные работы в торговом центре. 

Все кварталы в микрорайоне продуманы


Здесь каждый квартал продуман. Например, в "Южной Европе" будет построен детский сад с бассейном. Откроют магазины, аптеки, школы. А к новому городскому парку вдоль улицы Кижеватова будет примыкать "Азия". 

Застройщик инвестировал в квартал более 100 миллионов евро, поэтому предлагает и другие выгодные акции. Если внести 30 % стоимости квартиры при покупке в рассрочку, можно получить "Платежные каникулы". Также в комплексе действует акция "Минус 10 %"  на все дома квартала "Северная Америка". При покупке квартиры цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10 %. А если забронировать и купить онлайн,  получится дополнительная выгода 4 тысячи рублей. Можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". И в первый год ставка по кредиту составит 3,99 %. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. 

 
Теги: Минск
 
 
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Май - лучшее время для покупки собственной квартиры. Тем более что стать владельцем апартаментов в престижном районе столицы сегодня может каждая белорусская...
 
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