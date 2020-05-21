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Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая
22.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение принято сегодня на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода.
Нынешний отопительный сезон длится уже более восьми месяцев и является самым продолжительным за последние годы.
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Решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода. Нынешний...
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