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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая Решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода. Нынешний...

Решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков. С начала будущей недели ожидается теплая погода.Нынешний отопительный сезон длится уже более восьми месяцев и является самым продолжительным за последние годы.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите