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В центре Гродно во время раскопок нашли старинные монеты и часы
22.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаходки обнаружены на площадке по улице Замковой.
"Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность прежде всего с исторической точки зрения", - отметила археолог Наталья Почобут.
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Находки обнаружены на площадке по улице Замковой. "Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность прежде всего с исторической точки зрения", -...
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