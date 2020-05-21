ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В центре Гродно во время раскопок нашли старинные монеты и часы

22.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Находки обнаружены на площадке по улице Замковой. 

"Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность прежде всего с исторической точки зрения", - отметила археолог Наталья Почобут.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находки обнаружены на площадке по улице Замковой.  "Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность прежде всего с исторической точки зрения", -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Собственная квартира по арендной цене - уникальное предложение в ЖК "Минск Мир"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика