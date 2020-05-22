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Рис арборио с яблоками
22.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Итальянский рис арборио имеет полупрозрачную поверхность и содержит углевод амилопектин - пищевой легкоусвояемый крахмал. При термообработке верхний слой зерен становится клейким, нежным, при этом держит форму. Арборио - главный компонент знаменитого итальянского ризотто.
Грецкие орехи немного измельчаем и обжариваем на сковороде до появления приятного орехового запаха. В coтeйникe paзoгpeваем oливкoвoe мacлo. Обжapиваем нa мacлe pиc apбopиo в тeчeниe 3-4 минут, пocтoяннo пoмeшивaя. Риc дoлжeн cтaть жeмчужнo-пpoзpaчным и пoкpытьcя плeнкoй мacлa. Добавляем обжаренные орехи и горсть изюма. Всыпаем ванилин. Теперь в рис постепенно добавляем молоко. Важно постоянно помешивать и варить на слабом огне. Когда рис почти готов, добавляем натертое яблоко и коричневый сахар по вкусу.
Варим до готовности. Ароматная рисовая каша готова. Подаем горячей и наслаждаемся.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 1 стакан риса арборио, 1 литр молока, 2-3 яблока, 3 столовые ложки оливкового масла, коричневый сахар, ванилин, грецкие орехи, изюм, корицу. ...
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