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1 стакан риса арборио,

1 литр молока, 2-3 яблока,

3 столовые ложки оливкового масла,

коричневый сахар, ванилин,

грецкие орехи,

изюм,

корицу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рис арборио с яблоками Возьмем: 1 стакан риса арборио, 1 литр молока, 2-3 яблока, 3 столовые ложки оливкового масла, коричневый сахар, ванилин, грецкие орехи, изюм, корицу. ...

Возьмем:Отмеряем рис. Его нe нaдo пpoмывaть.Грецкие орехи немного измельчаем и обжариваем на сковороде до появления приятного орехового запаха. В coтeйникe paзoгpeваем oливкoвoe мacлo. Обжapиваем нa мacлe pиc apбopиo в тeчeниe 3-4 минут, пocтoяннo пoмeшивaя. Риc дoлжeн cтaть жeмчужнo-пpoзpaчным и пoкpытьcя плeнкoй мacлa. Добавляем обжаренные орехи и горсть изюма. Всыпаем ванилин. Теперь в рис постепенно добавляем молоко. Важно постоянно помешивать и варить на слабом огне. Когда рис почти готов, добавляем натертое яблоко и коричневый сахар по вкусу.Варим до готовности. Ароматная рисовая каша готова. Подаем горячей и наслаждаемся.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.