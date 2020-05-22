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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Информационная кампания по борьбе с коронавирусом продолжается на белорусских рубежах Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали для въезжающих в нашу страну памятки с правилами поведения во время пандемии....

Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали для въезжающих в нашу страну памятки с правилами поведения во время пандемии. Первыми брошюры получили те, кто прилетел в Национальный аэропорт. В Госпогранкомитете сообщили, что информационные листовки будут раздавать путешественникам абсолютно во всех пунктах пропуска. На контроле и состояние здоровья прибывающих. Например, в аэропорту за температурой тела пассажиров наблюдает тепловизор, а пограничники во время паспортного контроля обращают внимание на внешние признаки самочувствия. В случае необходимости приболевшего человека изолируют от общего пассажиропотока.