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Информационная кампания по борьбе с коронавирусом продолжается на белорусских рубежах

22.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали для въезжающих в нашу страну памятки с правилами поведения во время пандемии. Первыми брошюры получили те, кто прилетел в Национальный аэропорт. В Госпогранкомитете сообщили, что информационные листовки будут раздавать путешественникам абсолютно во всех пунктах пропуска. На контроле и состояние здоровья прибывающих. Например, в аэропорту за температурой тела пассажиров наблюдает тепловизор, а пограничники во время паспортного контроля обращают внимание на внешние признаки самочувствия. В случае необходимости приболевшего человека изолируют от общего пассажиропотока.
 
 
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Пограничники совместно с Международной организацией по миграции разработали для въезжающих в нашу страну памятки с правилами поведения во время пандемии....
 
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