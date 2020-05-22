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В Беларуси на выходных сохранится холодная погода
22.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси холодно будет и на выходных. Майская температура в этом году ниже обычного почти на шесть градусов. Последний раз так морозно было в 2004 году. Сегодня днем ожидаются дожди, ночью в некоторых районах страны выпадет мокрый снег. По стране будет до плюс 12. Но тепла ждать осталось недолго. Начиная с воскресенья, заморозки начнут уходить, а температура вернется в свою майскую норму. В понедельник температура ожидается до + 15.
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В Беларуси холодно будет и на выходных. Майская температура в этом году ниже обычного почти на шесть градусов. Последний раз так морозно было в 2004 году. Сегодня днем...
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