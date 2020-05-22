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Актуальную эпидемиологическую ситуацию обсудили во Дворце Независимости

22.05.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О текущей обстановке Президенту доложили министр здравоохранения Владимир Караник и помощник Главы государства Александр Косинец.


Эпидситуация на ежедневном контроле Президента


Все вопросы, связанные с заболеваемостью COVID, Александр Лукашенко отслеживает ежедневно. И в разрезе регионов. Работа сегодня налажена на должном уровне, отметит Президент. Но важно не ослаблять контроль. А приоритет остается прежним - борьба за жизнь каждого пациента. За ситуацией пристально следят и помощники в каждой области. И в случае если обстановка позволяет, освобождают места в стационарах для больных, которым нужна помощь по другому профилю. 


Уточнен перечень лицензируемых медуслуг


Отдельно рассмотрели вопросы лицензирования медицинских услуг. Правительство предложило скорректировать действующий перечень. Внимание неслучайно: число всевозможных процедур в последние годы заметно увеличивается. Становится больше случаев причинения вреда здоровью пациентов. В частности, решено четко разграничить спа-услуги. Некоторые из них будут причислять к бытовым, другие - к медицинским. И в таком случае спа-центры должны подтвердить обязательную медицинскую квалификацию работников. Президент поддержал предложения, отметив, что лишних барьеров для бизнеса быть не может, но на компромиссы не пойдут, если речь идет о здоровье граждан. 

 
 
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О текущей обстановке Президенту доложили министр здравоохранения Владимир Караник и помощник Главы государства Александр Косинец. Эпидситуация на ежедневном...
 
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