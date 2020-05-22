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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электротранспорт с социальным акцентом Несколько проектов пятилетней государственной программы развития электротранспорта реализует предприятие "Оптрон" Академии наук. Среди них и социальный. Это...

Несколько проектов пятилетней государственной программы развития электротранспорта реализует предприятие "Оптрон" Академии наук. Среди них и социальный. Это электроприставка к инвалидным коляскам. Разработка замещает импорт, позволяет людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу и за его пределами со скоростью до 16 километров в час. Запас хода на одной зарядке - 40 километров. Также среди разработок наших ученых - специальный трехколесный велосипед для сельской местности. Все разработки предприятия Академии наук производят с максимальной локализацией. Среди них и самый дорогой элемент электротранспорта - литий-ионные аккумуляторы.