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В Беларуси стартовала Неделя родной природы
22.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня, в Международный день биологического разнообразия, в Беларуси стартовала Неделя родной природы. К празднику подготовили мероприятия, большинство из которых пройдет онлайн. Это мастер-классы, лекции для школьников, семинары и научно-практические конференции. Состоится и областной этап юниорского конкурса "Квiтней, мой лес" от совета молодых ученых Института леса. Участвуют 55 научно-исследовательских работ, подготовленных школьниками Гомельского региона. Международный день биологического разнообразия уже четверть века обращает внимание на проблему исчезновения на Земле представителей флоры и фауны.
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Сегодня, в Международный день биологического разнообразия, в Беларуси стартовала Неделя родной природы. К празднику подготовили мероприятия, большинство из...
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