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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовала Неделя родной природы Сегодня, в Международный день биологического разнообразия, в Беларуси стартовала Неделя родной природы. К празднику подготовили мероприятия, большинство из...

Сегодня, в Международный день биологического разнообразия, в Беларуси стартовала Неделя родной природы. К празднику подготовили мероприятия, большинство из которых пройдет онлайн. Это мастер-классы, лекции для школьников, семинары и научно-практические конференции. Состоится и областной этап юниорского конкурса "Квiтней, мой лес" от совета молодых ученых Института леса. Участвуют 55 научно-исследовательских работ, подготовленных школьниками Гомельского региона. Международный день биологического разнообразия уже четверть века обращает внимание на проблему исчезновения на Земле представителей флоры и фауны.