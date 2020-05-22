ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения показали Президенту в Мачулищах

22.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники - план президентской командировки в Мачулищи. Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП". Александр Лукашенко посмотрел на новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения и ракетной техники. Подобное производство в сфере ВПК - стратегическая задача, которая позволяет увеличить обороноспособность страны.

Также Президенту продемонстрировали реактивные системы залпового огня и роботизированную технику. Это особое конструкторское бюро образовано в начале двухтысячных. Предприятие не только создает новые системы вооружения, но и обновляет существующие образцы, среди которых такие аппараты, как ЗРК "Бук" и "Бук-МБ". В целом же с середины девяностых белорусские Вооруженные силы прошли несколько этапов модернизации. Все эти шаги направлены на укрепление обороны. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники - план...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси стартовала Неделя родной природы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика