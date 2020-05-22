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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения показали Президенту в Мачулищах Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники - план...

Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники - план президентской командировки в Мачулищи. Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП". Александр Лукашенко посмотрел на новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения и ракетной техники. Подобное производство в сфере ВПК - стратегическая задача, которая позволяет увеличить обороноспособность страны.Также Президенту продемонстрировали реактивные системы залпового огня и роботизированную технику. Это особое конструкторское бюро образовано в начале двухтысячных. Предприятие не только создает новые системы вооружения, но и обновляет существующие образцы, среди которых такие аппараты, как ЗРК "Бук" и "Бук-МБ". В целом же с середины девяностых белорусские Вооруженные силы прошли несколько этапов модернизации. Все эти шаги направлены на укрепление обороны.