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Задержана крупная партия нелегальных цветов
22.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГродненская таможня пресекла попытку незаконного ввоза цветов на территорию Беларуси. В пункте пропуска "Бенякони" фура перевозила на 13 с половиной тысяч роз больше, чем было заявлено в документах. Куда следовал груз литовской фирмы-перевозчика, не уточняется. С начала месяца это уже пятый факт нелегальной перевозки цветов, выявленный на данном участке белорусско-литовской границы. Еще четыре большегруза с разницей в несколько дней следовали в адрес российских получателей. Тогда в результате таможенных досмотров лишними в грузовых отсеках российских перевозчиков оказались более 10 тысяч роз. Общая сумма теневых цветов составила свыше 15 тысяч рублей. По всем выявленным фактам недекларирования продукции ведутся административные процессы.
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Гродненская таможня пресекла попытку незаконного ввоза цветов на территорию Беларуси. В пункте пропуска "Бенякони" фура перевозила на 13 с половиной тысяч роз...
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