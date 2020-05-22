Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана крупная партия нелегальных цветов Гродненская таможня пресекла попытку незаконного ввоза цветов на территорию Беларуси. В пункте пропуска "Бенякони" фура перевозила на 13 с половиной тысяч роз...

Гродненская таможня пресекла попытку незаконного ввоза цветов на территорию Беларуси. В пункте пропуска "Бенякони" фура перевозила на 13 с половиной тысяч роз больше, чем было заявлено в документах. Куда следовал груз литовской фирмы-перевозчика, не уточняется. С начала месяца это уже пятый факт нелегальной перевозки цветов, выявленный на данном участке белорусско-литовской границы. Еще четыре большегруза с разницей в несколько дней следовали в адрес российских получателей. Тогда в результате таможенных досмотров лишними в грузовых отсеках российских перевозчиков оказались более 10 тысяч роз. Общая сумма теневых цветов составила свыше 15 тысяч рублей. По всем выявленным фактам недекларирования продукции ведутся административные процессы.