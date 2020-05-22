ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Директор благотворительного фонда из Бреста забрал себе деньги, которые жертвовали больным детям

22.05.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директор благотворительного фонда подозревается в хищении денег, которые перечисляли в помощь тяжелобольным детям, себе на счет, сообщила в эфире «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Руководящую должность 34-летний брестчанин занимал с 2015 года. По версии следствия, за год он похитил около 10 тысяч рублей, которые были перечислены благотворительному фонду в помощь тяжелобольным детям. Часть средств подозреваемый перевел на свой личный карт-счет, остальное потратил.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения показали Президенту в Мачулищах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика