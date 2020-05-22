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Директор благотворительного фонда из Бреста забрал себе деньги, которые жертвовали больным детям
22.05.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор благотворительного фонда подозревается в хищении денег, которые перечисляли в помощь тяжелобольным детям, себе на счет, сообщила в эфире
Руководящую должность 34-летний брестчанин занимал с 2015 года. По версии следствия, за год он похитил около 10 тысяч рублей, которые были перечислены благотворительному фонду в помощь тяжелобольным детям. Часть средств подозреваемый перевел на свой личный карт-счет, остальное потратил.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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Возбуждено уголовное дело.
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