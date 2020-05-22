Директор благотворительного фонда из Бреста забрал себе деньги, которые жертвовали больным детям

Источник материала: Tut.by

Директор благотворительного фонда подозревается в хищении денег, которые перечисляли в помощь тяжелобольным детям, себе на счет, сообщила в эфире «Радио Минск» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Руководящую должность 34-летний брестчанин занимал с 2015 года. По версии следствия, за год он похитил около 10 тысяч рублей, которые были перечислены благотворительному фонду в помощь тяжелобольным детям. Часть средств подозреваемый перевел на свой личный карт-счет, остальное потратил.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.